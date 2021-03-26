بنك أوف أمريكا: المستثمرون يتدافعون إلى النقد

لندن (رويترز)

أظهرت بيانات التدفقات من بنك أوف أميركا أمس الجمعة، أن المستثمرين ضخوا 45.6 مليار دولار في صناديق النقد في الأسبوع المنتهي في 24 مارس، في أكبر دخول للتدفقات منذ أبريل 2020 وكثفوا انكشافهم على الأدوات المالية الأميركية المحمية من التضخم.

وقال بنك أوف أميركا إن صناديق الأوراق المالية المحمية من التضخم شهدت تدفقات داخلة بقيمة 1.8 مليار دولار، هي ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق.

وتعهد البنك المركزي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة، ما يخشى المستثمرون أن يحفز ارتفاع التضخم بالنظر إلى قوة التعافي الاقتصادي.

وذكر بنك أوف أميركا أن سوق ديون الأسواق الناشئة سجلت أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع، بواقع 1.4 مليار دولار، وأن الأسهم اليابانية تلقت تدفقات قيمتها 2.7 مليار دولار هي الأكبر في 21 أسبوعاً.