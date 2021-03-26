ارتفاع السيولة يدعم تماسك الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استمرت السيولة في التدفق على أسواق الأسهم بالدولة خلال الأسبوع الماضي، وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوقين نحو 5.26 مليار درهم، تركزت معظمها في سوق العاصمة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 4.62 مليار درهم، فيما بلغت التداولات في سوق دبي المالي نحو 640 مليون درهم.

وشهدت التداولات في السوقين إبرام 21456 صفقة خلال الجلسات الخمس.

وتماسك المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قريباً من مستويات إغلاقه خلال الأسبوع الأسبق عند مستوى 5727 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب ومشتريات المؤسسات الاستثمارية أيضاً.

وظلت القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 826 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم الخميس الماضي.

وشهد السوق إبرام 11236 صفقة خلال الجلسات الخمس، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار الأسهم لـ 16 شركة مقارنة مع 26 شركة سجلت أسعار السوق لأسهمها انخفاضاً، بينما استقرت 34 شركة دون تغيير.

وتظهر بيانات سوق العاصمة أبوظبي أن الحصيلة الإجمالية، لتداولات المستثمرين الأجانب في السوق سجلت صافي شراء بقيمة 191.4 مليون درهم، خلال الأسبوع الماضي، مع أن أداء المستثمرين الأجانب ظل يتذبذب خلال الجلسات الخمس الماضية، فسجلت تداولات المستثمرين الأجانب في جلسة الأحد صافي شراء بقيمة 176 مليون درهم، ثم شهدت جلسة الاثنين صافي بيع بقيمة 171 مليون درهم وعاد الأجانب للتسجيل صافي شراء بقيمة 175 مليون درهم في جلسة الثلاثاء و105 ملايين درهم صافي بيع يوم الأربعاء وسجلت تداولاتهم في جلسة نهاية الأسبوع صافي شراء بقيمة 110 ملايين درهم.

وسجل الاستثمار المؤسساتي حصيلة إيجابية أيضاً بلغت قيمتها 43 مليون درهم صافي شراء خلال الأسبوع.

وفي سوق دبي المالي، شهدت الجلسات إبرام 10220 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 366 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 640 مليون درهم، وأغلق المؤشر العام للسوق منخفضاً بنحو 108.5 نقطة عند مستوى 2495.5 نقطة الخميس مقارنة مع 2604 نقاط، الخميس الأسبق، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق عند إغلاق نهاية الأسبوع الماضي 346 مليار درهم.

وتركزت معظم التداولات على قطاعين رئيسيين في سوق دبي المالي، هما قطاع البنوك الذي استحوذ على 259 مليون درهم من إجمالي قيمة التداول، وقطاع العقار الذي استحوذ على 245 مليون درهم خلال الأسبوع.

بيع محدود للأجانب

شهدت التداولات في سوق دبي المالي ضغوطاً من عمليات بيع قام بها المستثمرون الأجانب والمؤسسات المستثمرة بالأسهم، حيث سجل كليهما صافي بيع على مدى جلسات التداول الخمس. ومع أن قيمة البيع للأجانب والمؤسسات، كانت محدودة، إلا أن تراجع مستويات السيولة في السوق ضغط على الأسعار السوقية للأسهم ودفعها للانخفاض.

وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 7.5 مليون درهم في جلسة الأحد، ثم 1.6 مليون درهم في جلسة الاثنين، و26 مليون درهم في جلسة الثلاثاء، و38 مليون درهم في جلسة الأربعاء و16 مليون درهم في جلسة الخميس.

وكذلك المؤسسات المستثمرة خاصة البنوك والشركات أظهرت تداولاتها صافي بيع خلال الجلسات الخمس، وبلغت 18 مليون درهم في جلسة الأحد، و9 ملايين درهم في جلسة الإثنين و34 مليون درهم يوم الثلاثاء، و42 مليون درهم الأربعاء و26 مليون درهم في نهاية الأسبوع يوم الخميس.