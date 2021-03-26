الديون الحكومية العالمية تناهز مستويات غير مسبوقة

حسونة الطيب (أبوظبي)

لعدم استثنائه إلا لنزر يسير من القطاعات، دفع وباء كوفيد-19 بصندوق النقد الدولي بوصفه الدائن النهائي، لمناشدة الحكومات لزيادة إنفاقها، للحيلولة دون انتشار الفيروس ولشد عضد اقتصاداتها التي عانت الأمرين من ويلاته.

وبلغت الديون الحكومية، مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقفز الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 98% عند نهاية ديسمبر 2020، مقارنة مع 84% في ذات الفترة من 2019، قبل اندلاع جائحة كورونا، وفقاً لتحديث تقرير الرقابة المالية شبه السنوي الصادر عن الصندوق.

ويعتبر الصندوق، الدائن النهائي، للدول التي تعاني من المشاكل الاقتصادية، مع قيامه بالرصد اللصيق لمستويات الدين.

وبلغ إجمالي الدين العالمي قياساً على قيمة الدولار، 89.6 تريليون دولار عند نهاية 2020، والذي يتضمن ديون الدول والحكومات المركزية، بحسب وول ستريت جورنال.

وتركزت زيادة الدين بشكل خاص في اقتصادات الدول الكبيرة، التي يسهل عليها الحصول على الدين بأسعار فائدة منخفضة، حيث ارتفع مستواه بينها لنحو 123% عند ديسمبر من السنة الماضية، مقارنة مع ذات الفترة من 2019، مع توقعات بوصوله لنحو 125% خلال العام الجاري.

ويقول فيتور غاسبار، مدير إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي،:«ابتداء من 2021 وما بعدها، من المرجح استقرار الدين الحكومي العالمي عند مستويات عالية وبقاؤه فوق مستويات ما قبل الوباء. ليس من الممكن السيطرة على الوباء في أي مكان، ما لم تتم السيطرة عليه في كل مكان.

وكلما تم ذلك سريعاً، تعافى النشاط الاقتصادي سريعاً، مع عودة الوظائف. وهذا هو طريق الوصول لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية».

ويرى الصندوق أنه يتوجب على الحكومات، اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة الوباء، محذراً من التراخي في الإنفاق بسخاء من أجل تحقيق ذلك.

وفي أميركا، بلغ مستوى الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، 129% في سنة 2020، مع توقعات بوصوله لنحو 133٪ خلال العام الجاري، من واقع 108% في 2019.

وأخذت هذه التوقعات في الحسبان، اثنين من برامج التحفيز لمحاربة الوباء تم اعتمادهما في 2020، قانون الرعاية في مارس البالغ 2.2 تريليون دولار والحزمة الأخرى بنحو 900 مليار دولار في ديسمبر.

ومن المنتظر، أن تسهم خطة التحفيز التي اعتمدها الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، عند 1.9 تريليون دولار، في إنعاش اقتصاد البلاد، بنسبة قدرها 5%، على مدى 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الدول الغنية، في الإنفاق بسخاء خلال هذا العام، لا تجد الدول الناشئة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، خياراً أخر، غير خفض معدلات الإنفاق.

وتعتبر أعباء الدين، مرهقة خاصة في الأسواق الناشئة، حيث ارتفعت بنسبة قدرها 26% خلال هذه السنة حتى الآن، لتناهز 250% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ارتفعت حصة العائدات التي تنفقها الحكومات في عمليات السداد، بنسبة كبيرة في السنة الحالية أيضاً.

وأصبحت زامبيا مؤخراً، الدولة رقم 6 من بين الدول النامية التي تعجز عن سداد الدين أو تعيد هيكلته خلال 2020، مع توقعات بعجز المزيد من الدول في ظل تراكم التكاليف الناجمة عن كوفيد- 19، بحسب فايننشيال تايمز.

وما ساعد بعض الدول على الإنفاق، خاصة الغنية منها، انخفاض أسعار الفائدة والتضخم خلال السنوات القليلة الماضية، الشيء الذي أسهم في تقليص تكاليف الاقتراض. وزاد حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الدول الغنية، بأكثر من الضعف، وذلك منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تراجع في أسعار الفائدة بنحو 50%.

لا يزال خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، يناشدون الحكومات حول العالم، بإيلاء أهمية خاصة للإنفاق على قطاع الصحة والتحذير من الإفراط في الإنفاق عبر الاقتراض، ما يؤدي للدخول في نفق التضخم ومن ثم في أزمة مالية.

كما يرى الصندوق، أنه وفور السيطرة على وباء كورونا، يترتب على الحكومات، تركيز إنفاقها على نمط نمو ذكي وأخضر وذاخر بالتنوع.