«عمومية الواحة كابيتال» توافق على توزيع 6% نقداً

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مساهمو الواحة كابيتال، خلال اجتماعها السنوي للجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية، بواقع 6 فلسات للسهم، أي ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع.

ووافق المساهمون على تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال الجديد (المجلس)، حيث أعيد انتخاب وليد المقرب المهيري رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد الظاهري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

كذلك، أعيد انتخاب نادر الحمادي، وراشد الكتبي ومحمد النّويس ورشيد العميرة أعضاء في مجلس الإدارة.

كما تم انتخاب حميد الشمري عضوًا في مجلس الإدارة بدلاً من كارلوس عبيد الذي لم يترشّح لإعادة انتخابه.

وعقب اجتماع الجمعية العمومية مباشرة، التقى مجلس الإدارة بوليد المقرب المهيري وأعاد تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، وكذلك أحمد الظاهري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة«لا شكّ في أنّ الأجيال القادمة ستذكر عام 2020 لما حمله من تحديات أثّرت على الاقتصاد العالمي جرّاء انتشار وباء كوفيد-19.