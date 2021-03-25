ورش عمل حول «رالي العرب لريادة الأعمال» 2021

دبي (الاتحاد)

عقد مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورشة عمل رقمية، هي الأولى ضمن سلسلة بعنوان «كيف تصبح رائد أعمال». وتهدف ورش العمل إلى إعداد طلبة الأكاديمية الراغبين في المشاركة بمسابقة «رالي العرب لريادة الأعمال» السنوية، التي تركز هذا العام على القطاع البحري.

قدم ورشة العمل الدكتور وائل دسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة أكثر من 50 طالبًا من الأكاديمية بدول مختلفة مثل مصر، الإمارات العربية المتحدة، سوريا واليونان.

وستبدأ المسابقة الشهر المقبل، لتنطلق في مسارين، الأول مفتوح لكل طلبة الجامعات، وسيختتم خلال «إكسبو-دبي» العام الجاري، والثاني خاص بطلاب الأكاديمية، وستعقد تصفياته النهائية بمدينة شرم الشيخ في مصر.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «استلهاماً من شعار»الإمارات تبتكر«، تم إطلاق هذه الورشة بجهد مشكور من فرع الأكاديمية في الشارقة، لنوجه طلابنا إلى الفرص والآفاق الواعدة أمامهم في مجال ريادة الأعمال، لاسيما مع التبني المتسارع للرقمنة في القطاع البحري، ما يمثل لحظة مثالية لتأسيس الشركات التقنية الصغيرة القابلة للنمو والتوسع بشكل مطرد، ويمتاز القطاع البحري بأنه ما يزال ساحة بكرًا أمام المبدعين من رواد الأعمال، وطموحنا هو أن نرى لكل طالب من طلابنا مشروعه الخاص قبل التخرج».

من جانبه، قال الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد الكلية بفرع الشارقة: «يختلف التعليم الذي نقدمه عن أي من التخصصات النظرية التي يدرسها الطلاب في أماكن أخرى، حيث نوفر الخبرة العملية والتطبيقية ونفتح لهم الفرص».

وهدفنا هو إجراء أبحاث تعزز الاقتصاد الأزرق في دولة الإمارات، وتمكين طلابنا من التعامل مع التقنيات الجديدة، بما في ذلك حلول البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا السحابية، والأتمتة، والحلول الروبوتية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات.

وتناول الدكتور وائل دسوقي في حديثه الفرق بين رواد الأعمال ورجال الأعمال التقليديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال نوع من الاستثمار ظهر في السنوات الأخيرة، يبدأ برأس مال صغير، ويتوسع بسرعة كبيرة، ولا يحتاج إلى منشآت ضخمة.

وقال إن كلمة السر في نجاح مشروعات ريادة الأعمال هو الإبداع الرقمي الذي يعمل وفق أنموذج للأعمال يمكنه المحافظة على النمو، مشيرًا إلى تسارع التحول الرقمي في صناعة النقل البحري والصناعات المختلفة حول العالم.