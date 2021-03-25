غرفة عجمان تناقش تأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية

عجمان (وام)

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عجمان المفاهيم الاقتصادية العالمية، وتأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية، منوهة بمرونة وديناميكية اقتصاد الامارات في التعامل مع المتغيرات.

جاء ذلك، خلال حلقة نقاشية عقدت تحت عنوان «استشراف المفاهيم الاقتصادية العالمية»، وترأسها عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحضرها عبر خاصية الاتصال المرئي سالم السويدي مدير عام الغرفة والمديرون التنفيذيون وموظفو الغرفة كافة.

وأوضح عبدالله المويجعي أهمية الحلقة وارتباطها باستشراف المستقبل والتعرف على المفاهيم الاقتصادية وتطورها بناءً على متغيرات الاقتصاد العالمي، ومدى تأثير الابتكار في تطور المفاهيم الاقتصادية.

وتناولت الحلقة مفهوم النظام الاقتصادي بشكل عام، واطلع الحضور على أنواع الأنظمة الاقتصادية وخصائص كل نظام على حدة..

كما تناولت الحلقة عدداً من النماذج الاقتصادية وتأثيرها على التطور الاقتصادي في بعض الدول.