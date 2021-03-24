شراكة بين «مبادلة» ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة

أبوظبي، لندن (الاتحاد)

وقعت شركة مبادلة للاستثمار اتفاقية استثمار طويل الأمد مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، وستتركز الاستثمارات في قطاع علوم الحياة وتطوير قدرات الرعاية الصحية في كلا البلدين.

ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة السيادية، والتي تعتبر الأولى من نوعها للمملكة المتحدة ومكتبها الاستثماري، في أعقاب الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في ديسمبر 2020، واللذان بحثا خلاله مسيرة العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي بلغت قيمتها 32 مليار جنيه إسترليني في عام 2019.

موارد مستقرة

وتمتد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، حيث ستستثمر مبادلة بموجبها مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني مضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني سبق وخصصته المملكة المتحدة، وتم الإعلان عنه خلال العام الماضي (2020). وسيوفر هذا الاستثمار المشترك موارد مستقرة للجيل القادم من الشركات العاملة في قطاع علوم الحياة، مما يعزز إمكانات البحث والتطوير والابتكار في القطاع.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار: «هنالك توافق تام بين مبادلة ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة حول أهمية تكاتف الجهود العالمية للاهتمام بالقطاعات الأكثر أهمية في الوقت الحاضر، كقطاع الرعاية الصحية وتشجيع الابتكار فيها، والتغير المناخي، والنمو المستدام للصناعات التي تتطلب كفاءات ومهارات عالية».

وأضاف معاليه: «تملك مبادلة استثمارات طويلة الأمد في المملكة المتحدة في مجالات الابتكار والنمو والبنية التحتية، وسوف تشكل هذه الشراكة الجديدة منصة استثمارية لتوفير الدعم للقطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار علاقة استثمارية تستشرف المستقبل».

أبحاث متطورة

من جانبه، قال معالي جيري جريمستون وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة: «سوف تتيح هذه الشراكة لقطاع علوم الحياة في المملكة المتحدة تطوير تقنيات وإجراء أبحاث متطورة. إلى جانب تعزيز فرص تطوير الابتكارات وتوفير فرص العمل محلياً.

كما ستسهم هذه الشراكة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين من خلال الاستثمار».

وأضاف معاليه: «إن استقطاب مستثمرين عالميين استراتيجيين للاستثمار في المملكة المتحدة ضرورة حيوية لخلق فرص العمل ومن أجل تحقيق المزيد من النمو والمحافظة على ريادتنا العالمية في مجالات علوم الحياة، والتنمية النظيفة، والتكنولوجيا والابتكار.

وتُعد شركة مبادلة أنموذجاً مثالياً للمستثمر الذي نتطلع لإبرام شراكة معه، لتعزيز وتمكين القطاعات الحيوية في اقتصادنا ودفعها للأمام».

شراكات متعددة

يذكر أن هذه الاتفاقية مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، هي سادس شراكة استثمار سيادي لمبادلة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث ترتبط مبادلة بشراكات مع العديد من الدول الأخرى كالصين وروسيا وفرنسا، بهدف توجيه الاستثمارات وتطوير علاقات تجارية واستثمارية جديدة عبر العديد من القطاعات ذات الأولوية. وتعد الشراكة مع امبريال كوليدج لندن من أوائل الشراكات التي أقامتها مبادلة في المملكة المتحدة، والتي أثمرت عن إنشاء العديد من مرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات توفر العلاج لمئات الآلاف من مرضى السكري وتتيح لهم الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الطبية تغنيهم عن الحاجة للسفر للخارج.

كما تعتبر مبادلة من أكبر وأبرز المستثمرين في مجال البنية التحتية في قطاع الطاقة النظيفة بالمملكة المتحدة، وذلك عبر استثماراتها الكبيرة في محطات توليد الرياح قبالة ساحل نورفولك، وهايويند سكوتلاند، وعند مصب نهر التايمز.

وتمتلك مبادلة مكتباً للاستثمار في الشركات الناشئة ومقره لندن، يعمل منذ عام 2018 على الاستثمار في العديد من الشركات البريطانية والأوروبية، ويجري التخطيط لافتتاح مكتب أكبر في وقت لاحق من هذا العام.