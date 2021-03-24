«أبوظبي للأوراق المالية» يحافظ على مسيرته الخضراء

أبوظبي (وام)

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية الحفاظ على تماسكه في جلسة أمس قبل الأخيرة من تعاملاته الأسبوعية بدعم من استمرار التداولات المكثفة على شريحة من الأسهم القيادية التي كان لها الدور الأكبر في إغلاق مؤشره على المربع الأخضر.

ووصلت قيمة الصفقات المبرمة في السوق إلى نحو 790 مليون درهم، وبرغم انخفاضها قليلاً عن المستوى الذي سجلته في اليوم السابق إلا أنها تبقى عند مستويات عالية في حال تم مقارنتها بمتوسط معدلاتها منذ بداية العام الجاري.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد أغلق عند 5745 نقطة بزيادة نسبتها 0.17% مقارنة مع اليوم السابق.

وكان للنشاط الذي سجله سهم الشركة العالمية القابضة دور مهم في الاغلاق الأخضر لسوق العاصمة بعدما ارتفع إلى مستوى 50.75 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 204 ملايين درهم إلى جانب سهم اتصالات الذي ارتفع إلى 21.38 درهم.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في أبوظبي أيضاً سهم فودكو الذي ارتفع إلى 3.36 درهم إضافة إلى سهم القدرة القابضة والذي ارتفع بدوره إلى درهم واحد وهي شركات مدرجة في السوق الثانية.

وشهدت جلسة أمس تداولات بقيمة نحو 96 مليون سهم نفذت من خلال 1866 صفقة.