ارتفاع الرقم القياسي لأسعار منتج الصناعات التحويلية بدبي 2.35%

دبي (وام)

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية بدبي، خلال الربع الرابع من عام 2020 ارتفاعاً مقداره 2.35 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، بينما سجل انخفاضاً مقداره 2.17 بالمائة، مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019.

ووفقاً للتقرير، الصادر عن مركز دبي للإحصاء أمس، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً مقداره 2.35 بالمائة، خلال الربع الرابع 2020 ،مقارنة بأسعار الربع الثالث 2020، حيث يرجع هذا لارتفاع أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.81 بالمائة والفلزات القاعدية بنسبة 7.07بالمائة ومنتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، بنسبة 3.03 بالمائة والمنتجات الغذائية بنسبة 1.73 بالمائة والكيماويات والمنتجات الكيميائية، بنسبة 1.57 بالمائة والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، بنسبة 0.43 بالمائة والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 0.41 بالمائة والمعدات الكهربائية بنسبة 0.26 بالمائة والأثاث بنسبة 0.09 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة، بنسبة 0.01 بالمائة.

انخفاض الأسعار

وذكر التقرير أن بعض الصناعات سجلت انخفاضا في أسعارها مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، حيث انخفضت أسعار كل من منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.25 بالمائة، ومنتجات التبغ بنسبة 1.94 بالمائة والورق ومنتجات الورق بنسبة 1.85 بالمائة، والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 1.69 بالمائة، والمنسوجات بنسبة 1.69 بالمائة والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.13 بالمائة ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.07 بالمائة والمشروبات، بنسبة 0.63 بالمائة، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.55 بالمائة.. فيما لوحظ استقرار أسعار صناعة كل من الملبوسات والخشب منتجات الخشب والفلين عدا الأثاث والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها ومعدات النقل الأخرى.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضا مقداره 2.17 بالمائة، خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019، حيث يرجع ذلك إلى انخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة، بنسبة 23.53 بالمائة ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.66 بالمائة والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.22 بالمائة ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، بنسبة 4.66 بالمائة والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83 بالمائة والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 3.11 بالمائة والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 2.83 بالمائة والمنسوجات بنسبة 0.99 بالمائة ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 0.95 بالمائة ومنتجات التبغ بنسبة 0.85 بالمائة، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.55 بالمائة والمعدات الكهربائية بنسبة 0.42 بالمائة والأثاث بنسبة 0.26 بالمائة.

وارتفعت أسعار كل من الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 24.36 بالمائة والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 11.97 بالمائة والكيماويات والمنتجات الكيميائية، بنسبة 9.47 بالمائة والورق ومنتجات الورق بنسبة 2.03 بالمائة.