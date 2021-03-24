«اتصالات» تشارك في مؤتمر «5G مينا»

أبوظبي (الاتحاد)

قال حاتم بامطرف الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا - العمليات الدولية في «مجموعة اتصالات»: إن شركات الاتصالات ساهمت بشكلٍ محوري في دعم نمو الاقتصاد المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبمختلف القطاعات، من خلال توفير شبكات الاتصالات المتطورة وأحدث حلول الاتصال الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركة «اتصالات» في المؤتمر الرقمي لتقنية الجيل الخامس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «5G مينا 2021»، الذي انعقد عن بُعد يومي 22 و24 مارس بمشاركة مجموعة كبيرة من خبراء قطاع الاتصالات، بما فيهم شركات الاتصالات، والجهات المشرعة للقطاع، والجهات المصنّعة، حيث سلّط الخبراء الضوء على آفاق قطاع الاتصالات والفرص الهائلة التي توفرها شبكة الجيل الخامس.

وأضاف بامطرف: «أظهرت الجائحة مدى أهمية البنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصالات التي أتاحت لملايين الأفراد إمكانية العمل والتعلم عن بعد خلال مرحلة الواقع الجديد.

وبفضل دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجهود الجهات المشرعّة في القطاع، تمتلك الدولة اليوم واحدة من أكثر منظومات الاتصالات تطوراً بالارتكاز على أسس الابتكار».

وشملت مشاركة «اتصالات» في مؤتمر «5G مينا 2021» نخبة من الخبراء، من بينهم هاني محمد ياسين مدير تنفيذي أول لاستراتيجيات التكنولوجيا، وأيمن مجدي أبو سنة مدير تنفيذي لشبكات الجيل الخامس، وفادي شناعة مدير أول قسم مبيعات الشركات.

وتطرقت جلسات المؤتمر إلى المشاريع الناجحة التي تقودها «اتصالات» في مجال تقنية الجيل الخامس، بما فيها شراكاتها مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، وشرطة دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، وغيرها من العمليات الذاتية والذكية في المرافئ وحقول النفط بالدولة.