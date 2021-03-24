«جي إف إتش» تنضم إلى خدمة المرابحة الخاصة بالبورصة

المنامة (الاتحاد)

وقعت مجموعة «جي إف إتش» المالية اتفاقية مع بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي ستوفر المجموعة بموجبها خدمة المرابحة الخاصة بالبورصة لعملائها.

وسيتم تزويد هذه الخدمة التي أطلقتها البورصة في شهر مايو 2020 من خلال استخدام صكوك إجارة مطابقة للشريعة لتكون بمثابة الأصل الأساسي لإجراء معاملات المرابحة.

وقُعت الاتفاقية بحضور صلاح شريف، رئيس العمليات بالمجموعة، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى.