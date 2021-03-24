«هيئة الاتصالات» تشرك الجهات الحكومية في تطوير محتوى البوابة الرسمية

أبوظبي (وام)- تتولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة تطوير البوابة الرسمية لحكومة الدولة (u.ae) على نحو يواكب متطلبات الاستخدام السهل، ويتلاءم مع معايير الأمم المتحدة للحكومات الرقمية.

وأطلقت الهيئة مشورة على موقعها الإلكتروني تستمر حتى تاريخ 31 مارس الجاري تطلب فيها من مسؤولي المحتوى الإلكتروني في الجهات الحكومية تقييم المحتوى الخاص بالقطاعات التي يعملون فيها، وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تطوير البوابة الرسمية عموماً، والمحتوى بشكل خاص.

يأتي ذلك في إطار مسؤوليتها عن تعزيز عملية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتوجهات الدولة في هذا الخصوص.

وأكدت الهيئة أن البوابة الرسمية لحكومة الدولة حققت خلال العام 2020 نتائج متميزة فيما يتعلق بالمستخدمين، حيث بلغ عدد الزيارات 20 مليوناً تقريباً، وعدد المستخدمين أكثر من 12 مليوناً.

وذكرت الهيئة أن الخطوة تأتي ونحن نفتتح عاماً جديداً، إذ نعوّل على روح الشراكة نفسها في تعزيز محتوى البوابة والارتقاء به إلى مستوى توقعات وتطلعات جمهور المتعاملين.

وأشارت إلى أنه وبناء على ذلك فإن الهيئة تأمل من خلال المشورة في مراجعة كافة محتويات البوابة بما يتضمن إضافة محتويات جديدة، وتحديث المحتويات الحالية، وتصويب أي محتويات ربما تكون بحاجة لتصويب.

وستعمل الهيئة بعد انتهاء المشورة على تفعيل أفكار واقتراحات الجهات الحكومية بما يعزز أداء البوابة وتحسين محتواها لتكون الوجهة الأولى للمستخدم داخل وخارج الدولة.