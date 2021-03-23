توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل

لندن (رويترز)

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس، أمس الثلاثاء، إنه في حين أن الولايات المتحدة ما زالت في أعماق جائحة، إلا أن توقعاته للاقتصاد الأميركي تحسنت بشكل كبير، وأنه من بين صانعي السياسة النقدية الذين يتوقعون أن البنك المركزي قد يبدأ زيادة أسعار الفائدة في العام القادم.

وقال كابلان في مقابلة مع شبكة تلفزيون «سي إن بي سي»، إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 6.5 بالمئة في 2021، وأن يقترب معدل البطالة من أربعة بالمئة بحلول نهاية العام الحالي، لكنه أكد أن إدخال تعديلات على السياسة النقدية سيعتمد على تحقيق نتائج وليس على توقعات قوية.