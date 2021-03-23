مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة المرأة في مجال الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

وقع المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي يتخذ من لندن مقراً له، ومنصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، التابعة لشركة «مصدر»، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز النساء من الأعمار كافة، للمساهمة بدور فاعل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، ومنحهن فرصاً للالتحاق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبموجب هذه الاتفاقية سوف يتعاون الطرفان لإقامة سلسلة من الفعاليات الافتراضية والأبحاث وبرامج التوجيه والتدريب.

وأعربت الدكتورة أفنان الشعيبي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، عن سعادتها بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية والمهمة مع منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» في هذا العام الذي يتزامن مع الذكرى السنوية العشرين للمنتدى العربي الدولي للمرأة.

لمياء فواز

من جانبها، رحبت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر» ومديرة منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، بتوقيع هذه الاتفاقية مع المنتدى العربي الدولي للمرأة.