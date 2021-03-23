«البيادر» توسع مصنعها في «جافزا»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة البيادر إنترناشونال عن التوسعة الجديدة لمصنعها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، في خطوة ستمكنها من دعم منظومتها الصناعية المستدامة ذاتياً، وستساهم بتصدير منتجاتها التي تضم أكثر من 1.700 منتج إلى شتى أنحاء العالم.

وستساهم التوسعة الجديدة للمصنع بمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 18 ألف طن سنوياً من حلول تغليف المواد الغذائية، ليصل حجم الإنتاج الإجمالي، ضمن مصانع الشركة الستة في دولة الإمارات وقطر إلى 31 ألف طن سنوياً.

وتندرج هذه الخطوة في إطار ضخ شركة البيادر إنترناشونال لاستثمار قدره 200 مليون درهم لتنفيذ خطة رئيسية لتوسيع قدراتها في مجالي التصنيع والتجزئة.

شارك في تدشين توسعة المصنع الجديدة كل من معالي مريم المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي؛ وسعادة سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية؛ وماسيمو بادجي سفير سويسرا لدى دولة الإمارات، خلال فعالية حضرها نخبة من كبار المسؤولين في موانئ دبي العالمية وجافزا.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: إن تطوير منظومة الغذاء في الإمارات يحظى بأولوية لدى القيادة الرشيدة، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل التعافي من وباء «كوفيد-19». وتجاوزنا للأزمة في الإمارات وعدم تأثر أسواقنا بنقص في المنتجات الغذائية هو دليل على قوة نظامنا الغذائي، وأننا على الطريق الصحيح في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأضافت: يعد توسيع مصنع البيادر إنترناشونال في جبل علي عنصراً هاماً في المرحلة المقبلة، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كامل منظومة الغذاء في الدولة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الصناعية Operation 300Bn التي تم إطلاقها مؤخراً وتنفذها وزراة الصناعة والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في السنوات القادمة.

وقالت: تعد حلول تغليف المواد الغذائية التي يوفرها المصنع مساهمة مهمة في منظومة حفظ الغذاء، وضمان سلامته من خلال تطبيق أعلى معايير ومواصفات المواد الملامسة للأغذية، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.