«إي.زي.دبي» تستقطب «أودا إكسبريس» الصينية

دبي (وام)

أعلنت «إي.زي.دبي» - المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، عن انضمام شركة «أودا إكسبريس» إحدى أكبر شركات الشحن السريع في الصين، بهدف توسعة عملياتها في المنطقة، من خلال الاستفادة من التسهيلات اللوجستية وحلول الأعمال التي توفرها «إي.زي.دبي»، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق عالية النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وقال محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «يسعدنا انضمام »أودا إكسبريس« التي اختارت »إي.زي.دبي« كمقر لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي إطار مساعينا الدؤوبة للكشف عن الاتجاهات السائدة في السوق، فإننا نعمل جاهداً لتوفير الحلول والمرافق التي تلبي تطلعات عملائنا، وتساعدهم على تحقيق التطور والازدهار في الأسواق التنافسية، ويؤكد انضمام شركة أودا إكسبريس العالمية إلى«إي.زي.دبي»مكانتنا الرائدة، وقدرتنا على استقطاب الشركات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وتوفير مختلف سبل الدعم لهم لإدارة أعمالهم، وتعزيز نمو قطاع الخدمات اللوجستية محلياً وعالمياً».