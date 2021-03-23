«ميرال» تطلق تقنية التعرّف على الوجه بـ«ياس»

رشا طبيلة (أبوظبي)

أطلقت شركة ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي أمس، تقنية التعرف على الوجه (FacePass) في جزيرة ياس بهدف تعزيز تجربة الضيوف في المدن والمرافق الترفيهية، والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة، لتتيح للضيوف الدخول للمدن الترفيهية والقيام بعمليات الدفع في عدد من المتاجر والمطاعم باستخدام تقنية التعرف على الوجه دون تلامس أو تدخل بشري.

ويمثل اعتماد التقنية الجديدة جزءاً من استراتيجية التحول الرقمي للشركة، حيث سيتم تطبيقها على مراحل في جزيرة ياس، وستكون مدن ياس الترفيهية الأولى في المنطقة التي تعتمد هذه التقنية الجديدة.

وخلال جولة لـ «الاتحاد» في عالم وارنر براذرز أبوظبي للتعرف على هذه التقنية الجديدة وتجربتها، تم التعرف على كيفية التسجيل في هده التقنية الجديدة عبر تطبيق جزيرة ياس، والتي تكون مربوطة بأنظمة حجز التذاكر وبوابات الدخول الإلكترونية، ثم تجربة هذه التقنية الجديدة عبر تلك البوابات، حيث يقوم الزائر بالنظر إلى شاشة إلكترونية للتعرف على بصمة الوجه المربوطة على البوابات، وعند التعرف تفتح البوابات تلقائياً للدخول.

وستمكّن التقنية الجديدة الزوار من إتمام خطوات الدخول من دون تلامس عند البوابات، وكذلك عند نقاط البيع المتنوعة التي تشمل المطاعم والمتاجر، الأمر الذي سيسهم في تعزيز عناصر الصحة والسلامة للزوار.

كما ستتوفر هذه التقنية عبر أساور يد خاصة بضيوف فندق هيلتون جزيرة ياس، والتي ستمكنهم من الدخول إلى غرفهم الفندقية، والدخول إلى المدن الترفيهية في جزيرة ياس.

محمد الزعابي

أكد محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «أهمية الارتقاء بالتجارب على مستوى قطاع الترفيه في المنطقة من خلال توفير أحدث تقنيات التحول الرقمي.

وستكون المدن الترفيهية في جزيرة ياس هي الأولى على مستوى المنطقة التي تعتمد تقنية (FacePass)، والتي تتيح للضيوف الدخول إلى المدن الترفيهية والقيام بعمليات الدفع باستخدام تقنية التعرف على الوجه». وقال الزعابي في حديث مع «الاتحاد» خلال الجولة أمس: «هدفنا هو تحقيق ترابط كامل وتجربة متكاملة لزوار الجزيرة لجميع مرافقها وتجاربها من مدن ترفيهية وفنادق وملاعب جولف وتسوق، لنحقق ما أسميناه «بجزيرة من غير جدران» حتى تكون تجربة متميزة للضيوف». وقال: إنه في البداية نطبق هذه التقنية الجديدة في مدن جزيرة ياس الترفيهية، وقريباً في مراحل تالية سيتم تطبيقها في مرافق أخرى على أرض الجزيرة مثل كلايم أبوظبي و«سي ورلد أبوظبي» التي يجري إنشاؤها في الوقت الراهن».

وبين الزعابي أنه سيتم تطوير التطبيق الذكي مستقبلاً ليشمل أيضاً خدمات أخرى، منها نزول الصور التي يتم تصويرها داخل المدن الترفيهية في التطبيق، مشيراً إلى أن التقنية مربوطة بأنظمة حجز التذاكر وبوابات الدخول الإلكترونية». وقال علي نمر المدير التنفيذي لإدارة التكنولوجيا الرقمية في «ميرال»: «وسط استراتيجيتنا للتحول الرقمي وعدم التلامس، أطلقنا بصمة الوجه لتسهم في انسيابية حركة الضيوف والتسهيل عليهم وعدم وقوفهم على الطوابير». وقدم نمر شرحاً تفصيلياً حول كيفية التسجيل بهذه التقنية وذلك من خلال تطبيق جزيرة ياس الذكي، حيث بعد أن يتم شراء التذاكر إلكترونياً، أو عبر التطبيق مثلاً، أو حتى مباشرة في شباك التذاكر في المدن الترفيهية، يكون الزائر قد قام بتنزيل التطبيق على هاتفه، فيقوم بتسجيل بياناته وتسجيل بصمة وجهه، حتى يتسنى له الدخول عبر البوابات الإلكترونية التي تم وضع عليها أجهزة قراءة بصمات الوجه للدخول للمدن الترفيهية.