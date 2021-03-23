«جلف كابيتال» تزيد استثماراتها في التكنولوجيا والصحة

سيد الحجار (أبوظبي)

سجلت «جلف كابيتال» لإدارة الاستثمارات البديلة نمواً في محفظة الاستثمارات بنحو 20% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، بحسب الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»، والذي أشار إلى استحواذ قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمدفوعات على نحو 60% من محفظة أعمال الشركة.

وقال الصلح، خلال لقاء صحفي افتراضي أمس، إن «جلف كابيتال» استكملت صفقتي تملك استراتيجيتين في شركتين أميركيتين للتكنولوجيا الصحية بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون دولار (220 مليون درهم)، لتمتلك بذلك حصص الأغلبية في «إكلا هيلث» و«هانساي سولوشنز».

وذكر أن «جلف كابيتال» اهتمت منذ عام 2015 بالتوسع في الاستثمار بقطاعي التكنولوجيا والصحة.

وذكر الصلح أن الشركة تركز في استثماراتها على الإمارات والسعودية ومصر، حيث تستحوذ الدول الثلاث على نحو 90% من استثمارات المجموعة، موضحاً أن الشركة تستهدف 4 إلى 6 صفقات استحواذ جديدة و3 صفقات تخارج خلال العام الجاري 2021 في قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2021، أوضح الصلح أن الاقتصاد الإماراتي مؤهل للنمو وسط تفاؤل في قطاع الأعمال بتحسن النشاط الاقتصادي.

وذكر الصلح أن «جلف كابيتال» تدير أكثر من 11 مليار درهم من الأصول بعدة قطاعات، موضحاً أن صندوق «جلف كابيتال» الثالث للملكية الخاصة يقدر بنحو 750 مليون دولار، حيث تم إنفاق 78% من المحفظة، فيما تبقى نحو 165 مليون دولار (ما يعادل 22%) سيتم استثمارها قريباً، متوقعاً طرح صندوق جديد بذات القيمة تقريباً العام المقبل.

وعن استثمارات الشركة في أبوظبي، كشف الصلح عن شراء الشركة مؤخراً 3 عيادات للخصوبة ، من شركة «آي في آي- آو إن إيه» في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار.

وكشف الصلح عن استقبال أكثر من 22 مليون زائر في مركز «الغاليريا جزيرة الماريه» بأبوظبي، الذي باشرت تنفيذه «جلف ريليتد»، التابعة لشركة جلف كابيتال، فضلاً عن تسجيل زيادة في المبيعات بنحو 18% خلال النصف الثاني من عام 2020، مقارنة بذات الفترة من 2019.