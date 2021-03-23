غرفة أبوظبي تبحث التعاون مع القطاع الخاص في فيتنام

أبوظبي (الاتحاد)

بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، مع نغوين مانه توان، سفير فيتنام المعين لدى دولة الإمارات، مجالات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في مقر الغرفة، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف في الدولة، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.

وأوضح الرميثي حرص غرفة أبوظبي على فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري مع فيتنام، بما يخدم الأهداف التنموية للجانبين، والعمل المشترك على تشجيع إقامة مشاريع واستثمارات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية مثل قطاعات الطاقة والنفط والغاز وقطاع البحرية. وناقش الجانبان أبرز المستجدات الاقتصادية في ضوء الآثار المترتبة على الاقتصاد العالمي من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدا أهمية تكثيف أوجه التعاون وزيادة التبادل التجاري، وتبادل الخبرات في وضع الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية لمرحلة ما بعد كوفيد – 19.