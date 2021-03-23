انطلاق «مؤتمر ريادة الاستدامة» الرابع في دبي

دبي (وام)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «مؤتمر ريادة الاستدامة» الرابع، عبر منصة افتراضية بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الاستدامة، وذلك لبحث موضوعات تتعلق بالاستدامة والتعافي من الأزمات والمرونة الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة جائحة كوفيد-19، والدروس المستفادة من قادة الأعمال، ودروس متقدمة في الابتكار، إضافة إلى جلسات نقاشية مع نخبة من القادة والخبراء والمختصين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر إن تنظيم «مؤتمر ريادة الاستدامة»، بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، يأتي في إطار الرؤية المشتركة للهيئة والمعهد حول أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة. وأشاد معالي الطاير بالقائمين على المعهد على تعاونهم المستمر، وتقدم بشكر خاص إلى بولي كورتيس على جهودها الكبيرة منذ تأسيس المعهد منذ أكثر من 30 عاماً، حتى أصبح منصة عالمية للتميز في مجال الاستدامة.