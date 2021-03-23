أدنوك تؤكد التزامها باستراتيجية «اصنع في الإمارات»

أبوظبي(الاتحاد)

جددت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التزامها بدفع عجلة النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي، من خلال برنامجها الطموح للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات والتصنيع، دعماً لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات».

وتعمل أدنوك حالياً على تنفيذ مشاريع للنمو في قطاع البتروكيماويات والتكرير والغاز، كما أعلنت عن استكمالها مؤخراً لمجموعة من المشاريع الهامة في مجال التكرير والتصنيع.

كما تستعد الشركة لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة من خلال مشروعها المشترك مع «القابضة ADQ» الذي أطلقته تحت اسم «تعزيز» لإنشاء منصة فريدة تعمل محفزاً أساسياً للنمو الصناعي والبتروكيماويات في الرويس باستثمارات تقدر بأكثر من 18 مليار درهم.

كذلك تعمل أدنوك أيضاً على بحث مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الزرقاء لتلبية الطلب العالمي الناشئ على الوقود منخفض الكربون.

ويأتي تأكيد أدنوك لالتزامها بدفع النمو الصناعي في دولة الإمارات بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي استطاع إعادة توجيه 76 مليار درهم للاقتصاد المحلي منذ إطلاقه، وبعد طرحها لعطاءات عقود التصاميم الهندسية الأولية لمشروعها المشترك «تعزيز»، والذي سيصبح مركزاً عالمياً لإنتاج المواد الكيميائية ومنظومة صناعية متكاملة في مجمع الرويس.

وقال خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في أدنوك: «تعتبر مشاريع أدنوك في مجال التكرير والبتروكيماويات وعملياتها الصناعية محفزاً مهماً لنمو الصناعة في دولة الإمارات، حيث نقوم من خلالها بتوفير إمدادات مستدامة من الوقود السائل والغاز الذي تحتاجه الصناعات المحلية في الدولة وسلاسل التصنيع والإمداد المحلية.

ونحن فخورون بدعم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات»، وذلك عبر خططنا الطموحة للنمو والتوسع وخلق المزيد من الفرص الجديدة للشركات للنمو والتطور والازدهار في دولة الإمارات». وتوفر أدنوك حالياً أكثر من ثلثي احتياجات الطاقة الصناعية لدولة الإمارات، بما يسهم في دعم وتمكين نمو الصناعات المحلية.

وسيشهد تركيز الشركة على دفع عجلة النمو الصناعي من خلال أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات تنفيذ استثمارات كبيرة عبر أعمالها في مجالات الكيماويات، والبولي أوليفين، والتكرير، والهيدروجين.

وسيتجاوز إجمالي الاستثمارات 18 مليار درهم في منطقة البتروكيماويات الصناعية التابعة ل «تعزيز»، حيث سيتم إنتاج مواد كيميائية تساهم في دعم إقامة وتطوير صناعات جديدة في دولة الإمارات تشمل مجموعة واسعة من الصناعات الخفيفة والخدمات الصناعية.

وتأتي المطهرات والبلاستيك ومواد البناء والمستحضرات الصيدلانية على قائمة المواد الكيمائية الجديدة التي سيتم إنتاجها في الإمارات، حيث ستتيح أدنوك فرصاً عديدة للمستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشاريع مختلفة في هذا المجال عبر سلسلة القيمة بأكملها.

ومنذ إطلاق «تعزيز» بالشراكة مع القابضة ADQ، استقطبت أدنوك اهتماماً واسعاً من المستثمرين ومجموعة من الشركاء في المشاريع الرئيسية التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر القليلة القادمة.

كما ستسهم «تعزيز» أيضاً في تمكين استثمارات القطاع الخاص المحلي في قطاع التكرير والبتروكيماويات في الدولة.

وتماشياً مع توجيهات المجلس الأعلى للبترول لأدنوك «في نوفمبر 2020 باستكشاف ومتابعة الفرص المحتملة في مجال مشاريع الهيدروجين لتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذا المجال، تقوم الشركة باستكشاف إمكانية تلبية الطلب العالمي الناشئ على مشتقات الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء من الغاز الطبيعي، حيث ستستفيد أدنوك في هذا المجال من موقعها المتميز كمالكٍ ومنتج رئيسي لاحتياطيات الغاز الطبيعي من خلال البنية التحتية القائمة والشراكات القوية.

وتواصل أدنوك تطوير مصفاة الرويس، والتي تعد رابع أكبر مصفاة تكرير في العالم، عبر مشاريع لتعزيز مرونة العمليات بما في ذلك «مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام» البالغ تكلفته 13 مليار درهم، و«مشروع استرداد الحرارة المفقودة» البالغة تكلفته 2 مليار درهم، وكلاهما قيد الإنشاء.

ومن خلال الاستثمار في هذه المشاريع الرأسمالية، ستتمكن أدنوك من توسيع محفظة أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات وتأمين الوقود والمواد الأولية للصناعات المحلية بما يعزز فرص التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الصناعي.

وتشهد أعمال توسعة منشأة إنتاج مادة البولي أوليفين ذات المستوى العالمي في«بروج» تقدماً ملحوظاً، حيث تم الانتهاء الآن من أكثر من 90% من الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبلين.

وتستطيع هذه المنشأة إنتاج كميات بولي بروبلين تكفي لصناعة حوالي 600 ألف كم من أنابيب البولي بروبلين سنوياً، أي ما يكفي لتطويق الكرة الأرضية 15 مرة.

واستقطبت أدنوك منذ عام 2018 استثمارات أجنبية مباشرة من شركاء دوليين في مجال التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك التكرير والأسمدة وخطوط أنابيب الغاز.

وتأتي خطط أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات ضمن استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي الرامية إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، مدعومة باستراتيجية التسويق الاستباقي المرن.

وتمتلك أدنوك حالياً محفظة ضخمة في التكرير والبتروكيماويات تضم ثماني شركات تقوم بمعالجة 10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وبطاقة تكريرية تبلغ 922 ألف برميل يومياً من المكثفات والنفط الخام.

وتنتج هذه الشركات حوالي 40 مليون طن سنوياً من المنتجات المكررة، ومجموعة من المنتجات الأخرى التي تشمل حبيبات سماد اليوريا، والغاز البترولي المسال، والنافتا، والجازولين، ووقود الطائرات، وزيت الغاز والزيوت الأساسية، وغيرها من المواد الخام الأخرى المستخدمة في صناعة البتروكيماويات.