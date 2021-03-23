مطر الطاير: دبي تستشرف المستقبل

دبي (الاتحاد) - أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والمفوض العام للبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، أن حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، هي حكومة مرنة، تستشرف المستقبل، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتحديات على اختلاف أنواعها.

وقال معاليه: القرارات والتوجيهات التي أصدرها سموه خلال اجتماع مجلس دبي، تعكس ديناميكية حكومة دبي في تبني أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات، والتعامل مع المتغيرات التي يشهدها العالم، والتكيّف السريع مع التحديات وإعادة ترتيب الأولويات والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتوفير الفرص للجميع، لضمان الريادة العالمية لدبي وتعزيز تنافسيتها دولياً، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحرص على تبني حكومة دبي حلولاً مبتكرة تؤدي إلى تطوير واستحداث خدمات ومشاريع نوعية تواكب متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

وأضاف: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يتمتع برؤية واضحة ونظرة مستقبلية تتمحور حول تطوير وتفعيل دور القيادات في الحكومة، وتسخير الموارد والطاقات لتحسين جودة الحياة لأجيال اليوم والمستقبل، مشيراً إلى أن توجيهات سموه بإعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل هي تجسيد فعلي للحكومة المرنة مفهوماً وتنفيذاً، وتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة من خلال مراجعة الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية، بهدف إطلاق خدمات وسياسات واستراتيجيات جديدة ومبتكرة، ترسم خريطة طريق للارتقاء بمستوى أداء الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتسهم في زيادة الكفاءة والفعالية واستغلال الفرص المستقبلية.