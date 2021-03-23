«جلف كابيتال» تزيد استثماراتها في التكنولوجيا والرعاية الصحية

سيد الحجار (أبوظبي) - سجلت «جلف كابيتال» لإدارة الاستثمارات البديلة نمواً في محفظة الاستثمارات بنحو 20% خلال العام 2020، مقارنة بعام 2019، بحسب الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»، والذي أشار إلى استحواذ قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمدفوعات الرقمية على نحو 60% من محفظة أعمال الشركة.

واستكملت «جلف كابيتال» صفقتي تملك استراتيجيتين في شركتين أميركيتين للتكنولوجيا الصحية بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون دولار (220 مليون درهم)، لتمتلك بذلك حصص الأغلبية في «إكلا هيلث» و«هانساي سولوشنز»، ما يعزز قدرات «جلف كابيتال» في إدارة دورة الإيرادات لقطاع الرعاية الصحية، والذي يشهد نمواً سنوياً بنحو 14%، مدفوعاً باحتياجات المستشفيات والعيادات والأطباء للحلول المتكاملة واعتماد حلول التكنولوجيا السحابية.

وقال الصلح لـ"الاتحاد" إن «جلف كابيتال» اهتمت منذ عام 2015 بالتوسع في الاستثمار بقطاعي التكنولوجيا والصحة، حيث حرصت الشركة على دراسة نحو 45 قطاعاً، وتم التركيز على القطاعات التي يتوقع أن تشهد نمواً مستقبلياً، وفي مقدمتها التكنولوجيا والرعاية الصحية، فضلاً عن التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية وخدمات الأعمال والاستدامة.

كريم الصلح

وأضاف أن التركيز على هذه القطاعات لم يظهر بعد الجائحة فقط، حيث اهتمت «جلف كابيتال» منذ سنوات بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وتم استثمار أكثر من مليار درهم بقطاع التكنولوجيا، وتم تنفيذ 6 صفقات بمجال الرعاية الصحية.

وذكر الصلح أن الشركة تركز في استثماراتها على الإمارات والسعودية ومصر، حيث تستحوذ الدول الثلاث على نحو 90% من استثمارات المجموعة، موضحاً أن الشركة تستهدف 4 إلى 6 صفقات استحواذ جديدة و3 صفقات تخارج خلال العام الحالي 2021 في قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على الرعاية الصحية والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2021، أوضح الصلح أن الاقتصاد الإماراتي مؤهل للنمو وسط تفاؤل في قطاع الأعمال بتحسن النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى توقعات بنمو قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة، فضلاً عن تحسن العديد من القطاعات الأخرى مع توالي توزيع اللقاحات، بجانب الاستفادة من استضافة إكسبو دبي.

وذكر الصلح أن «جلف كابيتال» تدير أكثر من 11 مليار درهم من الأصول بعدة قطاعات، موضحاً أن صندوق «جلف كابيتال» الثالث للملكية الخاصة يقدر بنحو 750 مليون دولار، حيث تم إنفاق 78% من المحفظة، فيما تبقى نحو 165 مليون دولار (ما يعادل 22%) سيتم استثمارها قريباً، متوقعاً طرح صندوق جديد بذات القيمة تقريباً العام المقبل.

وعن استثمارات الشركة في أبوظبي، كشف الصلح عن شراء الشركة مؤخراً 3 عيادات للخصوبة في الشرق الأوسط، «آرت فرتيليتي»، من شركة «آي في آي- آو إن إيه» في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، ما يؤكد الاهتمام المتزايد بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة، متوقعاً الكشف عن خطة الشركة لتطوير وزيادة الاستثمارات بالمشروع في غضون أيام.

18% زيادة في مبيعات «الغاليريا جزيرة الماريه»

كشف كريم الصلح عن استقبال أكثر من 22 مليون زائر في مركز «الغاليريا جزيرة الماريه» بأبوظبي، الذي باشرت تنفيذه «جلف ريليتد»، التابعة لشركة جلف كابيتال، فضلاً عن تسجيل زيادة في المبيعات بنحو 18% خلال النصف الثاني من عام 2020، مقارنة بذات الفترة من 2019.

وأوضح أن المول يشهد زيادة ملحوظة في الطلب واستقبال الزوار، لاسيما خلال أشهر الصيف الماضي ونهاية العام، وذلك بعد تجاوز فترة الإغلاق خلال الربع الثاني من 2020، مشيراً إلى نجاح المركز في استقطاب 68 متجراً جديداً، بعضها يتواجد لأول مرة في إمارة أبوظبي.

وخلال سبتمبر 2019، تم افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الغاليريا مول، والذي تم افتتاحه عام 2013، حيث أضافت التوسعة 250 متجراً جديداً، ما أسهم في رفع عدد المحال بالمول ككل إلى 400 محل و70 مطعماً.