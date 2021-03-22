تفاهم بين «مبادلة» و«سنام» لتعزيز إنتاج الهيدروجين في الإمارات

أبوظبي(الاتحاد)

وقّعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة «سنام»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تشغيل البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة، أمس، مذكرة تفاهم تهدف للتعاون في مبادرات الاستثمار والتطوير في قطاع الهيدروجين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم الشركتان بإجراء مجموعة من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، التي تهدف لبحث المشاريع والحلول الهادفة إلى دعم وتعزيز إنتاج الهيدروجين في دولة الإمارات وعالمياً.

وقّع مذكرة التفاهم مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع «الاستثمار في الإمارات» التابع لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي لشركة «سنام».

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع «الاستثمار في الإمارات» التابع لشركة مبادلة: «تدير مبادلة، بوصفها شركة استثمارية رائدة وأحد المساهمين الرئيسين في تحولات الطاقة العالمية، شركات تتخصص في إنتاج مزيجٍ متوازنٍ من الطاقة، وتسهم في توفير حلول فعالة ومرنة لإنتاج الطاقة النظيفة بتكاليف مقبولة في دولة الإمارات وخارجها.

وتأتي هذه الاتفاقية مع شركة سنام استكمالاً للجهود المشتركة الهادفة لتطوير اقتصاد الهيدروجين لدولة الإمارات، وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز الدور الذي سيلعبه الهيدروجين في تلبية الطلب المستقبلي العالمي على الطاقة».

من جانبه، قال ماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي لشركة «سنام»: «تُظهر هذه الاتفاقية التزام سنام بتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة وتطوير الغازات الصديقة للبيئة على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك من خلال توظيف مهاراتنا وتقنياتنا لتعزيز القدرة التنافسية للهيدروجين كحل رئيس في مواجهة التحدي المناخي.

وتعمل سنام على تعزيز وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، وهو ما نعتبره خطوة استراتيجيةً، نظراً للدور الكبير الذي تلعبه المنطقة في قيادة تحولات الطاقة.

وسنعمل مع مبادلة للاستفادة من خبراتنا المشتركة وقدراتنا الاستثمارية، من أجل تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في تطوير اقتصاد الهيدروجين.»

وتؤكد مذكرة التفاهم على ثقة مبادلة وسنام في الإمكانات التجارية والتكنولوجية لقطاع الهيدروجين، فضلاً عن قدرته على تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

يذكر أن سنام أول شركة أوروبية تختبر حقن مزيج من الهيدروجين والغاز الطبيعي في شبكتها، وهي ملتزمة بتجهيز بنيتها التحتية لنقل كميات أكبر من الهيدروجين.

كما أنشأت سنام وحدة أعمال مخصصة لاستكشاف تقنيات وتطوير مشاريع جديدة، من خلال التعاون مع مختلف الشركاء لاعتماد الهيدروجين في العديد من الصناعات مثل السكك الحديدية والصلب.

وكانت مبادلة قد انضمت خلال العام الماضي إلى مجموعة المستثمرين التابعة لمجلس الهيدروجين، وذلك تأكيداً لالتزام الشركة المتنامي تجاه هذا القطاع الناشئ.

شكّلت الشركة مؤخراً ائتلاف أبوظبي للهيدروجين، بالتعاون مع أدنوك والقابضة ADQ لبناء اقتصاد قوي للهيدروجين في دولة الإمارات، ووضع خريطة طريق لتسريع تبني الدولة للهيدروجين، واستخدامه في القطاعات الرئيسة مثل المرافق والنقل والصناعة.