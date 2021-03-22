سيولة أسواق الأسهم الإماراتية تتجاوز مليار درهم

أبوظبي (وام)

تواصل تدفق السيولة على أسواق المال الإماراتية والتي تجاوزت قيمتها مليار درهم، وذلك رغم التباين في إغلاقات مؤشراتها العامة، نتيجة عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية.

وكانت شريحة من الأسهم القيادية التي تعرضت لجني الأرباح نجحت في الساعة الأخيرة من عمر الجلسة بالعودة للارتفاع، مما أسهم في إغلاقها على المربع الأخضر في ختام التعاملات.

وفيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5733 نقطة، بزيادة نسبتها 0.18% مقارنة باليوم السابق، فقد أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2552 نقطة تقريباً في ختام الجلسة.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق العاصمة كلاً من سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 14.64 درهم، وذلك بالإضافة إلى سهم شركة الدار العقارية المغلق عند 3.72 درهم، كما صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.18 درهم.

وبلغت قيمة التداولات في أبوظبي نحو 896 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 152 مليون سهم نفذت من خلال 2192 صفقة.

أما في سوق دبي المالي، فقد ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى مستوى 4.80 درهم و«دبي للاستثمار» 1.62 درهم وأملاك إلى 22 فلساً و«الاتحاد العقارية» 26 فلساً.

وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 145 مليون درهم، وعدد الأسهم المتداولة 117 مليون سهم نفذت من خلال 2290 صفقة.