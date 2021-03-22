دراسة: الشركات متفائلة بالتعافي خلال العام الحالي

دبي(الاتحاد)

أعربت 3 من 4 شركات صغيرة في الإمارات عن تفاؤلها حيال تعافي الأعمال خلال عام 2021، وذلك وفقاً لنتائج دراسة جديدة أجرتها شركة فيزا.

ويؤمن غالبية التجار في دولة الإمارات(82%)، بأن استثماراتهم في المدفوعات الرقمية حققت النتائج المنشودة منها، وستلعب دوراً بالغ الأهمية في تعافي أعمالهم.

وشملت دراسة «تعافي الشركات الصغيرة من Visa لعام 2021» عدداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وباكستان، بهدف الوقوف على الآليات التي اتبعتها تلك الشركات لأداء أعمالها، والحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 على ميزانياتها.

وكشفت الدراسة أيضاً عن أبرز توجهات الإنفاق التي يعتقد التجار بأهميتها في رسم ملامح بيئة الأعمال خلال جائحة كوفيد-19، وتشمل الاستخدام المتزايد للمدفوعات اللاتلامسية (93% من التجار) وخدمة استلام الطلبات (87%) وخدمة التوصيل للمنازل (78%).