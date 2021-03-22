مجمع الشارقة للابتكار يستضيف قمة تكنولوجيا المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

استضاف مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والمنتدى العالمي لمسؤولي تقنية المعلومات النسخة السابعة من قمّة تكنولوجيا المستقبل وجوائز كتاليست، التي أقيمت مباشرة وبالحضور الشخصي أمس في المقرّ الرئيس للمجمّع كما تم نقله عبر تقنيات الإنترنت.

وركّزت قمّة تكنولوجيا المعلومات على تفصيل عدد من الأدوات والتقنيات والتوجّهات والتقنيات التي يمكن أن تدفع المؤسسات نحو أنموذج عمل أكثر إنتاجية، سواء أكان هذا الأنموذج عن بُعد أم مختلطًا.

وتشكّل القمة منصة للمعنيين المتخصصين، خاصة المبتكرين التقنيين والمستشارين والمستخدمين النهائيين لمشاركة الرؤى والخبرات والتجارب، والملاحظات والتحديات، اذ أتاحت القمة فرصة للتعرّف إلى اتباع أفضل الممارسات لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل مراكز البيانات، والبنية التحتية اللاسلكية، وتقنيات الصوت والفيديو.

وافتتح الحدث حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والسيد «روناك سامانتاراي»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إي سي ميديا جروب» والمؤسس المشارك للمنتدى العالمي لمسؤولي تقنية المعلومات، إلى جانب لفيف من كبار الشخصيات الأخرى من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حسين المحمودي في كلمته الافتتاحية: «في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع التحديات التكنولوجية الجديدة للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا المستجد /‏‏كوفيد - 19/‏‏، ركّزت قمّة تكنولوجيا المستقبل على شعارها الرئيس «معاً أقوى» بغرض تسليط الضوء على مدى قدرة التعاون بين البشر والتكنولوجيا على متابعة الجهود المبذولة لدفع عجلة قطاع تكنولوجيا المعلومات وازدهاره سريعًا وسط ما يُطلق عليه اسم الأوضاع الطبيعية الجديدة».

وأضاف: «لقد أحرزت الأتمتة تقدماً هائلاً، ونجحنا في التكيّف من خلال الخروج عن جدران المكاتب والعمل عن بُعد بكل فاعلية وقد تأثر التكيف السريع للتكنولوجيا عبر جميع القطاعات، بدايةً من قطاع التصنيع وحتى قطاعات التجزئة، والرعاية الصحيّة، والخدمات اللوجستية والإمداد، وتقديم الخدمات الأساسية».

من جانبه، قال روناك سامانتاراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إي سي ميديا جروب» والمؤسس المشارك للمنتدى العالمي لمسؤولي تقنية المعلومات: «إننا في مجموعة جي إي سي ميديا جروب نحرص على زيادة تعزيز رؤية المؤسسة نحو العمل مع كبار صانعي القرار في المنطقة بغرض الارتقاء بمستقبل تكنولوجيا المعلومات، وجعل أفضل مقدّمي الحلول في صدارة المشهد».

وأضاف: «على مدى السنوات الماضية، شهدت قمّة تكنولوجيا المستقبل حضور ما يزيد على 5000 شخصية من قادة الصناعة وصانعي القرار، واستمر الأمر على هذا المنوال في عام 2021 وتحرص مجموعة جي إي سي ميديا ومجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار - بحكم شراكتنا معًا - على تعزيز الابتكارات المستقبلية على ساحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعمل على تحقيق هدفنا المشترك الرامي إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مصاف الدول الرائدة في العالم من حيث التقدم التكنولوجي». وأتيحت للحاضرين خلال الحدث فرصة إجراء جولة في موقع مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار المستقبلي، شاهدوا خلالها مختبر الابتكار، ومشروع شبكة «سكاي بود»، وغيرها من الأعمال المبتكرة.

كما قدّمت قمة تكنولوجيا المستقبل لعام 2021 الجهات الفاعلة الرائدة في مجال القوى العاملة الرقمية والمختلطة، والتي عرضت حلولها في إنشاء استراتيجية عمل ناجحة للعملاء، كما قدّم كبار مسؤولي المعلومات الإماراتيين توقّعاتهم بشأن الأعمال لعام 2021 وما بعده.

وتمت إزاحة الستار أيضاً عن جائزة كتاليست 2021 بغرض تكريم روّاد الصناعة الذين أسهموا في الارتقاء بمستوى العلامات التجارية لمؤسساتهم وسمعتها في خضم هذه الأوقات الصعبة من خلال العديد من المبادرات والمنصّات المتطوّرة، والتغلغل داخل الأسواق، والعمل بالفعل كمحفّزات وسط تلك الأسواق دائمة التغيّر.