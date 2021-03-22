«غرفة رأس الخيمة» تستضيف ملتقى سيدات الإمارات

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضافت غرفة تجارة رأس الخيمة، مؤخراً، ملتقى «سيدات الإمارات إنجازات الحاضر وتطلعات المستقبل»، حيث استعرض اللقاء إنجازات المرأة الإماراتية، ومستشهداً بنماذج مشرفة للمرأة الإماراتية.

أدار الملتقى عارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة «الغرفة»، مستضيفة نخبة من المتحدثات كالنقيب موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهناء فايز كركبا رائدة أعمال مؤسسة سعود بن صقر، ومريم الكيبالي مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، حنان بن خلوق اختصاصية تطوير الابتكار المؤسسي لمنصة توازن.

وثمن محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة «الغرفة» دور المرأة الإماراتية في خدمة الوطن والمجتمع، ومؤكداً أن الإماراتيات شكلن علامة فارقة في المنطقة، وعلى مستوى العالم، لريادتهن وعطائهن في خدمة الوطن في مختلف الميادين.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً متزايداً وبصورة مطردة عاماً بعد عام في عدد عضويات سيدات الأعمال بغرفة التجارة.

وقالت عارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة «الغرفة»، إن المرأة اليوم باتت تشكل ضلعاً كبيراً لا يستهان به في مجال الاستثمار، حيث بلغ عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى أكثر من 25 ألف سيدة أعمال، يعملن في السوق المحلي والعالمي، يملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها الـ 60 مليار درهم، منهن نحو 1428 سيدة منتسبة لعضوية غرفة تجارة رأس الخيمة، من إجمالي نحو 19 ألف عضو منتسب من رجال الأعمال وسيدات الأعمال لدى الغرفة، شملت أعمالهن القطاعات كافة.