مساهمو «دبي المالي» يوافقون على البيانات المالية

دبي (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي في اجتماعها أمس ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وأقر المساهمون تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2021.

ووفق تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، فقد تم حساب زكاة الأسهم للعام 2020 وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية بواقع 8.18 درهم لكل ألف سهم، ودعت الهيئة حائزي الأسهم بغرض الاقتناء إلى إخراج الزكاة المستحقة عن ملكياتهم وفقاً لذلك.

كما قامت الهيئة بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة ضمن عمليات الشركة خلال العام 2020، حيث وصل إجمالي هذا الدخل إلى 31 مليون درهم، بما في ذلك ما تستحقه الشركة من دخل مماثل يخص بورصة‏‭ ‬ناسداك ‬دبي.