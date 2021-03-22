العويس: الاستراتيجية نقلة في تنويع الاقتصاد

دبي (الاتحاد)- أشاد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، والهوية الصناعية الموحدة، مؤكدا أن هذه القرارات تعد نقلة نوعية في تعزيز ‏جهود دولة الإمارات لتنويع بنية الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر تطوير القطاع الصناعي دافعاً حيوياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، بما يضيف من قيمة وميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، ويرتقي بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع الهام.

منهجية واضحة

وأضاف العويس: إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ما هو إلا ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتأسيس اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، اللذين باتا أدوات رئيسة لتطبيق الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية المتقدمة، مؤكداً أن استناد الاستراتيجية على أربعة أهداف رئيسية تعد مرتكزا لها، إنما يعكس منهجية واضحة في تطوير القطاع بما يعزز من حضور الإمارات وآفاق نموها المستقبلي، وجعلها واحدة من أكثر البلدان تقدماً وازدهاراً، ‏وصولاً إلى الرقم واحد في كافة المجالات.