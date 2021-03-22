المزروعي: برنامج لتطوير قطاع صناعي متقدم

أبوظبي (الاتحاد) - أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهوية الصناعية الموحدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تمثل برنامج عمل رائد على مستوى العالم.

وأضاف المزروعي: «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستؤسس لاقتصاد شامل ومستدام، وإن رؤية القيادة الرشيدة الثاقبة كفيلة بنجاح أي مبادرة تتبناها الإمارات بما فيها الاستراتيجية الصناعية، فبعد نجاح الإمارات في توطيد مكانتها كمحور إقليمي وعالمي للعديد من القطاعات الحيوية، تكشف من جديد عن طموحاتها المستقبلية لتغدو مركزاً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ولتظل في طليعة الدول الرائدة التي تقدم خدمات للمنطقة بأسرها».