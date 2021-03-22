تعليق التداول في بورصة اسطنبول!

علّقت بورصة اسطنبول التداول لمدة وجيزة، الاثنين اليوم، بعدما سجّل مؤشرها الرئيسي انخفاضا كبيرا، في أعقاب إقالة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك المركزي الذي يحظى باحترام واسع.

وتوقف التداول أول مرة لمدة 35 دقيقة قبل أن يستأنف الساعة 07,30 ت غ، بعدما هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 6,65%. وتم ذلك بموجب آلية تعلّق التداول تلقائيا في حال حدوث تذبذبات حادة في أسعار الأسهم.

لكن استؤنف التداول لمدة ثماني دقائق قبل أن يتوقف مرّة ثانية عند الساعة 07,38 ت غ بعد تراجع المؤشر الرئيسي أكثر بنسبة 7%.

وتزامن هبوط المؤشر الرئيسي مع تراجع كبير في قيمة الليرة التركية على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، بعد خمسة شهور فقط من تعيينه.

وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 17% مقابل الدولار الاثنين في سوق الصرف الأجنبي.



