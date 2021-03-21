1.3 مليار درهم تسهيلات ائتمانية قدمتها بنوك أبوظبي للقطاع الصناعي

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في إمارتي أبوظبي ودبي 1.8 مليار درهم خلال الشهر الأول من عام 2021، وذلك وفقاً لما تظهره الأرقام التي يوثقها مصرف الإمارات المركزي 2021.

ويعكس النمو المتواصل للتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعين العاملين في أبوظبي ودبي الأهمية الكبيرة التي يحظيان بها في أجندة عمل البنوك المحلية.

وتكمن أهمية قطاعي الصناعة والأعمال في كونهما من أكثر القطاعات المحركة للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة، مما يعكس بالتالي مدى مساهمتهما في دعم الاقتصاد الوطني. وتفصيلاً، فقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها بنوك أبوظبي للقطاع الصناعي العامل في الإمارة نحو 1.3 مليار درهم خلال شهر يناير من عام 2021 مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الحاصل عليها إلى مستوى 316.5 مليار درهم مقارنة مع 315.2 مليار درهم في شهر ديسمبر 2020.

أما على مستوى التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الصناعي العامل في إمارة دبي، فقد بلغت قيمتها 500 مليون درهم في يناير من العام الجاري، مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى مستوى 366.2 مليار درهم مقارنة مع 365.7 مليار درهم في ديسمبر من عام 2020.

ومن المنتظر زيادة قيمة التسهيلات المقدمة لقطاعي الصناعة والأعمال في أبوظبي ودبي خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي والتجاري الذي تشهده الدولة في الأشهر الأخيرة.

إلى ذلك، سجل صافي الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات ارتفاعاً بمقدار 12.6 مليار درهم خلال 3 أشهر، وتحديداً خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يناير 2021، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي. ومع تواصل النمو في الاحتياطيات الدولية، فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي في نهاية شهر يناير 2021 إلى أكثر من 519 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2.3%، بالمقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في نوفمبر من العام الماضي، والبالغة نحو 507 مليارات درهم.

وتعكس الزيادة المتواصلة في الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي الإماراتي الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها، والقدرة العالية على مواجهة أي صدمات خارجية في الأوضاع المالية والاقتصادية والتغييرات في أسعار صرف العملات، وتلبية احتياجات الدولة من السوق العالمي بكل يسر وسهولة.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي، أن صافي احتياطياته الدولية، بلغ في نهاية شهر يناير الماضي نحو 377.23 مليار درهم تقريباً، فيما وصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك إلى 142 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد ذاتها.

ومن المتوقع زيادة رصيد الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي الإماراتي خلال المرحلة القادمة، وعلى نحو يعكس التحسن الذي أظهرته جميع مؤشرات الجهاز خلال الأشهر الأخيرة.