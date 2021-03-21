3787 صفقة عقارية في دبي بقيمة 7.43 مليار درهم خلال فبراير

دبي (الاتحاد)

وصل إجمالي عدد الصفقات العقارية في دبي خلال شهر فبراير 2021 إلى 3787 صفقة بقيمة 7.43 مليار درهم، بنمو يصل إلى 13.8 % من حيث عدد الصفقات، و8.9 % من حيث القيمة، مقارنة بشهر يناير من العام ذاته، وذلك وفقاً للنسخة الثانية عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي»، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

وبحسب بيانات المؤشر الذي يتخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، فقد بلغ إجمالي عدد الصفقات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية فبراير 7.114 صفقة، بقيمة 14.2 مليار درهم إماراتي.

كما تظهر البيانات أن سوق العقارات في دبي يواصل النمو واتجاهه التصاعدي.

من خلال الاتجاهات الإضافية التي تمت ملاحظتها خلال النصف الثاني من عام 2020، كانت مبايعات السوق الثانوي/‏‏ الوحدات الجاهزة أعلى من حيث الحجم، مقارنة بالمبايعات على الخريطة.

وقد استمر هذا الاتجاه أيضاً خلال عام 2021، واستمر الطلب على السوق الثانوي في النمو، ليسجل فبراير 2021 الرقم القياسي لمعظم معاملات مبيعات السوق الثانوي/‏‏ الوحدات الجاهزة في شهر واحد على مدار السنوات الثلاث الماضية، متجاوزاً أرقام شهر يناير من العام نفسه.