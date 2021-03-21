الإمارات الأولى أوسطياً في المسؤولية الاجتماعية للشركات

دبي (الاتحاد)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التوعية وتبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك بناءً على النتائج التي خرج بها التقرير السنوي الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020.

وكانت «سيسيرو وبيرناي»، وكالة العلاقات العامة الرائدة في المنطقة، قد أجرت هذا التقرير بالشراكة مع «يوغوف»، المجموعة الدولية للأبحاث وتحليل البيانات.

وكان الهدف من هذا التقرير التعرّف إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في عددٍ من الدول المختارة في دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وشمال أفريقيا.

وأظهرت النتائج استحواذ كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر على المراتب الأولى.

وكشفت النتائج عن أن معظم المديرين التنفيذيين ينتابهم شعور إيجابي تجاهها، حيث قال 46% منهم، إنهم سيعمدون إلى توسعة نطاق الأنشطة المتعلقة بها خلال عام 2021.