«اتصالات» و«الاتحاد للطيران» تدعمان الشركات الصغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات»، أمس، شراكة جديدة أصبحت بموجبها شريك الاتصال الرسمي لـ«الاتحاد للطيران»، في خطوة تهدف إلى توفير أحدث خدمات الهاتف المتحرك والحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، سعياً لدعمهم خلال رحلة التحول الرقمي.

وتهدف الشراكة إلى توحيد جهود «اتصالات» و«الاتحاد للطيران» وتبادل الحلول والخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال في كلا الجانبين، حيث توفر «الاتحاد للطيران» عروض السفر الحصرية والقيّمة لكافة عملاء «اتصالات» من قطاع الأعمال وشركاء مركز Hello Business Hub للشركات الناشئة، في حين تقدم «اتصالات» الحلول الرقمية وعروض الهاتف المتحرك المميزة إلى عملاء قطاع الأعمال في «الاتحاد للطيران».

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة، بحضور نخبة من المسؤولين في كلا الجانبين، حيث وقّع مذكرة التفاهم كل من عصام محمود نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»، وفاطمة المهيري نائب الرئيس للمبيعات في «الاتحاد للطيران».

وأفاد عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: «يساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور محوري في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودفع عجلة الابتكار، وخلق فرص الأعمال، بالإضافة إلى تكوين نماذج العمل المستقبلية.

وبدورها، تحرص (اتصالات) على مواكبة متطلبات المؤسسات الناشئة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساندتهم على تطوير أعمالهم، وتحقيق النجاح خلال رحلتهم الرقمية».

من جانبها، قالت فاطمة المهيري، نائب الرئيس للمبيعات في «الاتحاد للطيران»: «تُعد هذه الشراكة فرصة مثالية للتعاون بين (الاتحاد للطيران) و(اتصالات) وتطوير المنتجات والعروض والأنشطة المتميزة، والتي تسهم في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ونمو أعمالها بوساطة استخدام أحدث الحلول المبتكرة.

وتحرص (الاتحاد للطيران) على مواصلة استكشاف الفرص الجديدة الهادفة لتحسين تجارب العملاء عبر التعاون مع اللاعبين الرئيسيين الذين يساهمون في دعم الاقتصاد الإماراتي».