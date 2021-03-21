عبد الكريم المصعبي لـ«الاتحاد»: مستمرون في تطوير الأسطول والخدمات لتلبية الطلب المتزايد

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، أن استحواذ الشركة على 16 سفينة عملاقة مؤخراً يأتي ضمن جهود الشركة لتحديث أسطولها وتطوير قدراتها وتوفير خدمات جديدة لعملائها حول العالم، ويدعم خطط أدنوك ومجموعة شركاتها في الوصول إلى أسواق جديدة ويعزز قدرات أدنوك في مجال التجارة والتداول، موضحاً أن الشركة تقوم حالياً بإدارة وتشغيل أكثر من 200 سفينة مملوكة ومستأجرة.

وأشار المصعبي إلى أن الشركة ستواصل توسيع وتنويع أسطولها على مدار السنوات المقبلة ليتماشى مع احتياجات عملائها وتعزيز خدماتها اللوجستية المتكاملة البحرية والبرية بما يساهم في تحقيق قيمة إضافية وتوفير مصادر إيرادات جديدة للشركة، مشيراً إلى أنه بإضافة الناقلات الجديدة، يرتفع إجمالي طاقة الشحن للشركة بواقع 12 مليون برميل من النفط الخام.

عبد الكريم المصعبي

وقال المصعبي لـ «الاتحاد»: يأتي استحواذ الشركة على أسطول ناقلات النفط الخام العملاقة في إطار جهود أدنوك المستمرة لتنفيذ خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حالياً أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم، وتعتزم زيادتها إلى 5 ملايين برميل في اليوم، بحلول عام 2030.

زيادة السفن

وقال المصعبي: يشمل أسطولنا 43 سفينة مملوكة للشحن في المياه العميقة من طراز LR1s، LR2s والتراماكس، وسبراماكس وسفن الحاويات وناقلات النفط العملاقة وناقلات الغاز العملاقة، كما نخطط لزيادة عدد السفن في أسطول الشحن ليشمل أكثر من 50 سفينة من أكثر الطرازات المتقدمة بحلول عام 2025.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، يدير فريق الخدمات اللوجستية البحرية أسطولًا مكوناً من 44 سفينة مملوكة، وأكثر من 70 مستأجرة لدعم اللوجستيات البحرية، منها سفن القطر، وسفن إمداد المنصات، وسفن الإنقاذ والطوارئ، ومراكب الإنزال وقوارب نقل الطواقم.

وفي مجال الخدمات البحرية، تمتلك الشركة وتدير أسطولًا للخدمات البحرية من 45 سفينة، بما في ذلك سفن دعم الغوص وقوارب الإرشاد وقوارب القطر وسفن الصيانة، كما تدير أدنوك للإمداد والخدمات قواعد لوجستية في الرويس والفجيرة والمصفح.

وأضاف المصعبي: ستمكننا استراتيجية توسيع الأسطول من تقديم أسعار تنافسية مع تقليل انبعاثات الكربون وإنشاء منصة متكاملة ومتقدمة لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية البحرية والبرية.

وتعد قاعدة المصفح أكبر قاعدة لوجستية متكاملة على مستوى دولة الإمارات والخليج، بمساحة 1.5 مليون متر مربع.

وخلال عام 2020 استقبلت قاعدة المصفح، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 72 سفينة، أكثر من 4300 عملية دخول للميناء، كما قامت بمناولة أكثر من 820 ألف طن من شحنات العملاء.

كما تنقل محطة الركاب البحرية التابعة للشركة 130 ألف مسافر سنويًا من ميناء زايد، مما يوفر وسيلة نقل مباشرة وسريعة تربط المرافق والمنشآت البحرية في دولة الإمارات.

كما تدير أدنوك للإمداد والخدمات محطة بروج للحاويات في الرويس، والتي شحن منها ما يزيد على 3.5 مليون طن متري من البضائع خلال العام الماضي.

مواصلة النمو

وأضاف المصعبي: منذ تأسيس أدنوك للإمداد والخدمات، نمت الشركة لتصبح شركة رائدة توفر خدمات متكاملة عالمية المستوى في مجالات الشحن والملاحة والموانئ والعمليات اللوجستية، وآبار النفط على امتداد سلسلة الإمداد لقطاع النفط والغاز، واليوم تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 100 عميل في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً إضافة أكثر من 2000 آلية إلى أصول شركة أدنوك للإمداد والخدمات، بما في ذلك الرافعات والرافعات الشوكية وسيارات الإطفاء وغيرها من الآليات المستخدمة في خدمات مناولة المواد البحرية والبرية، وذلك بعد استحواذها على أصول «سبيدي هاير» في الإمارات.

وتعد أدنوك للإمداد والخدمات حلقة وصل مهمة في سلسلة الإمداد في أدنوك، حيث تقوم بشحن منتجات أدنوك من النفط والغاز والمنتجات البترولية للعملاء في جميع أنحاء العالم، كما تمتلك وتدير أكبر أسطول شحن في دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو في السنوات القادمة تماشياً مع زيادة أدنوك لطاقتها الاستكشافية والإنتاجية وتوسعها في مجال التجارة والتداول، وذلك مع بدء عمليات «أدنوك التجارية» في سبتمبر الماضي في مجال تجارة النفط الخام وتداول الأدوات المالية المشتقة الخاصة بقطاع النفط، و«أدنوك للتجارة العالمية»، والتي بدأت نشاطاتها في ديسمبر الماضي في تجارة وتداول المنتجات المكررة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على منتجات أدنوك من النفط الخام مع بدء التداول على عقود خام مربان الآجلة، في بورصة «أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة» والتي تنطلق أعمالها في 29 مارس.

وتقوم أدنوك للإمداد والخدمات بنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والغاز الطبيعي المسال التي تنتجها أدنوك على متن السفن الخاصة بها أو السفن المستأجرة.

وفي عام 2020، قامت الشركة بشحن أكثر من 28 مليون طن متري من البضائع.

4500 موظف

أكد عبدالكريم المصعبي أن أدنوك للإمداد والخدمات تعد الأكثر توظيفاً للمواطنين، حيث تشكل نسبة المواطنين 48.5% من إجمالي موظفي الشركة البالغ عددهم 4500 موظف، كما أن نصف عدد الضباط البحريين في الشركة مواطنون حيث يبلغ عددهم 350 ضابطاً.

وكانت الشركة قد ضمت من خلال استحواذها على أصول شركة «سبيدي هاير» 600 موظف انضموا إلى قاعدة اللوجستيات المتكاملة التي تديرها الشركة في المصفح.