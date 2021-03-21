قدرة فريدة للإمارات على مواجهة التحديات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري مدير عام مجموعة بن حم أن الإمارات أثبتت من خلال الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة قدرة فريدة على مواجهة التحديات بكفاءة وتحويلها إلى فرص وإنجازات، وأضاف: شكل التعامل الناجح مع الجائحة، تأكيداً ودليلاً عملياً على المميزات التي تنفرد بها الدولة عن غيرها من دول العالم، حيث تمكنت من احتواء الوباء بإجراءاتها الاحترازية وبنيتها التحتية القوية عام الخمسين: مستقبل واعد لا يعرف المستحيل.

وعرضت مجموعة بن حم تقريرها السنوي الخاص بالنتائج والإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا وتداعيات انتشار الفيروس على شركات المجموعة، وذلك بعد عام على انتشار كورونا في مختلف أرجاء العالم، وضم التقرير 5 أجزاء تمثل القطاعات التي تنشط بها شركات المجموعة وهي التعليم، السفر والسياحة، البناء والإنشاءات، والعقارات، والصحة.

وقال ابن حم نشعر بالارتياح للنتائج التي أظهرها التقرير، والتي تدل على حسن إدارة الفترة التي مررنا بها من حيث القرارات والإجراءات المتبعة التي أسهمت في تخفيف تداعيات انتشار الجائحة على شركات المجموعة، وتظهر هذه القرارات جلياً في اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة التي كلفناها بمتابعة تأثير الجائحة على شركاتنا وأعدت لنا هذه الإحصائيات.