عمومية أبوظبي الوطنية للتأمين تقر توزيع 35% نقداً

أبوظبي (الاتحاد)

وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد اليوم، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 35% (ما يعادل 0.35 فلس للسهم الواحد، وبإجمالي توزيعات تبلغ 199.5 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والموافقة عليها، كما وافق المساهمون على قوائم البيانات الخاصة بالأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: مع اعتماد الكثير من التغيرات والأوضاع الجديدة التي فرضتها أزمة كوفيد- 19، ليس فقط في حياتنا اليومية بل أيضاً على قطاع التأمين، فإننا نعد بمواصلة العمل لإيجاد القيمة المستدامة لجميع الأطراف المعنية، الأمر الذي سيتحقق من خلال استثمارنا المتواصل في أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وبما يعزز مكانتنا كشريك تأمين موثوق.