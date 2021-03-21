مذكرة تفاهم بين جمارك دبي و«ائتمان الصادرات»

دبي (الاتحاد)

ووقعت جمارك دبي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم، سيعمل الطرفان بموجبها على تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرات من شأنها أن تعزز صادرات إمارة دبي،

وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المصدّرين بمزايا حلول حماية الائتمان التجاري ضد مخاطر التخلف عن السداد، مع التركيز على الحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات. وسيعمل الطرفان على تسهيل وصول صادرات الشركات العاملة في دبي إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى توفير معلومات متعمقة حول السوق وتقارير تقييم مخاطر الدول لتسليط الضوء على المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجهها الشركات عند العمل في الأسواق الخارجية.

وقّع المذكرة راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

إلى ذلك، أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جائحة كورونا «كوفيد - 19» باتت وراءنا، وأن مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من إيجابية وتفوق معدلات ما تم تحقيقه للفترة ذاتها من عام ما قبل الجائحة 2019.

وقال خلال الاجتماع الأول لمجلس جمارك دبي الاستشاري في 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، ومجموعات العمل والتجارة: «لدينا العديد من المؤشرات التي يتوقع أن تحفز الأعمال في دبي وتضمن نموها».