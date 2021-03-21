مجلس إدارة «أمان» يوصي بتوزيع 6% نقداً

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) عن موافقة مجلس إدارتها على نتائجها المالية المدققة للسنة المالية 2020، وتوصيته بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 6% من صافي الأرباح، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011 (حينها كانت عبر إصدار أسهم إضافية مجانية للمساهمين). وتعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح الأداء القوي لـ«أمان» في السنة المالية 2020، والتي شهدت أولى ثمار استراتيجية النمو الجديدة التي تنتهجها الشركة ومدتها 3 سنوات. وبلغ صافي الأرباح للمساهمين 19 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 117% عن السنة المالية 2019، حيث بلغ 8.7 مليون درهم. كما ارتفعت حقوق المساهمين خلال نفس الفترة بنسبة 14.6% لتصل إلى 85.1 مليون درهم إماراتي (مقارنةً بـ74.3 مليون درهم في 2019). وقال رئيس مجلس إدارة «أمان» الدكتور صالح الهاشمي: «يشكل اقتراح توزيع الأرباح لأول مرة منذ 10 سنوات برهاناً قوياً على أدائنا المتميز في السنة المالية 2020، ويبشر بآفاق كبيرة للنمو مستقبلاً. كما أننا نؤكد بذلك امتلاكنا لأسس راسخة نبني عليها أعمالنا ونوفر قيمة مستدامة لمساهمينا وحاملي وثائقنا».