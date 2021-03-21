«الإمارات الإسلامي» يطور شبكة فروعه

دبي (الاتحاد)

استكمل مصرف الإمارات الإسلامي تطوير 9 من فروعه، ضماناً لتوفير تجربة سلسة ومريحة لمتعامليه من أصحاب الهمم. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامه الراسخ بتعزيز دمج أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الدولة، وتماشياً مع مبادرة «رؤية الإمارات 2030» الرامية إلى بناء مجتمع متماسك. أتمّ «الإمارات الإسلامي» تعديل 7 من فروعه في دبي وفرعين آخرين في الشارقة وعجمان لتلبية احتياجات أصحاب الهمم بصورة أفضل، وهي من الفروع الأولى التي يطورها المصرف ضمن شبكة فروعه الموزعة على أنحاء الدولة لهذا الغرض. وفي سبيل تعزيز قدرة المتعاملين من أصحاب الهمم على التنقل، تم تزويد الفروع بمنحدرات مع سياج أمان، ومجموعة منخفضة الارتفاع من أجهزة الصراف الآلي ومكاتب الصرّاف وطاولات كتابة الشيكات. وتم تركيب مؤشرات أرضية ولافتات تلامسية مكتوبة بلغة «برايل»، لتسهيل التعرّف على وجهتهم داخل الفروع.