«ذا بالم تاور» يشارف على الانتهاء

دبي (الاتحاد)

بلغت نسبة إنجاز برج «ذا بالم تاور»، المعلم الجديد التابع لشركة «نخيل»، والمكون من 52 طابقاً في «نخلة جميرا» بدبي، نحو 95 في المائة، حيث من المقرر افتتاح‏‭ ‬كافة ‬مكوناته ‬في ‬أكتوبر ‬من ‬العام ‬الجاري.

ووصلت أعمال التجهيزات في البرج البالغ ارتفاعه 240 متراً فوق الجزيرة المشهورة عالمياً، إلى مراحل متقدمة في حين تم الانتهاء من جميع أعمال الكسوة الخارجية.

يقع برج «ذا بالم تاور» في قلب «نخلة جميرا» الحائزة جوائز عالمية، ويوفر إطلالات مذهلة غير مسبوقة على الجزيرة والخليج العربي وأفق دبي، فضلاً عن مرافق ذات مستوى عالمي للمقيمين والزوار على حد سواء.