«وناسة» إماراتية في ألعاب التسلية

ريم البريكي (أبوظبي)

قادها إخلاصها في عملها وسعيها كمدرسة لترسيخ المعلومة الدراسية في أذهان الأطفال، إلى شراء ألعاب ترفيه تعليمية من السوق المحلي، تلبية لاحتياجات الأطفال السمعية والبصرية والحسية بأسلوب مبتكر، يراعي حاجة الطفل للعب، وتلقي المعلومة في الوقت نفسه.

خلود الهاشمي، استطاعت اقتناء مجموعة كبيرة من الألعاب والوسائل الترفيهية التي تنوعت بين ما هو متوافر بالسوق، وما هو من بنات أفكارها، لتخرج في النهاية بفكرة مشروع استثماري موجه لجميع أفراد الأسرة، يكون هدفه الأكبر جمع الأهل والأصدقاء وخلق أجواء من البهجة والفرح، وكسر الروتين اليومي، لتطلق على المشروع اسم «ويكند ات هوم».

الهاشمي أسست مشروعها في عام 2018، وتحديداً في يوم 19 من شهر ديسمبر، وهو كما تصفه ليس مقتصراً على الألعاب فقط، موضحة أنها لم تكن تهدف من مشروعها لتوفير الألعاب، ولكن لتوفير وسائل ترفيه عدة للأسرة، وكانت البداية مع تصويرها المستمر عبر برنامج «السناب شات»، وعرضها من خلاله المسابقات والفعاليات التي كانت تنظمها لأسرتها نهاية كل أسبوع، وهو ما ترك انطباعاً جميلاً لدى المضافين لديها من صديقاتها وأهلها، ونالت تلك الفقرات المتعددة إعجاب الجميع، بل طلبن منها أن تقوم بتنظيم جدول كامل لتلك الفعاليات وإضافة كل جديد.

تقديم الأفكار

وجدت الهاشمي الحماس الزائد لإطلاق مشروعها الذي يعتمد على تقديم الأفكار والفعاليات للناس، من خلال ترتيب صناديق المرح والتسلية والتي تضمنت صندوق السينما، وصندوق الألعاب، وصندوق السوالف والتحدي، وصندوق الحظ للمسابقات، والصندوق المائي، والصندوق الرمضاني، وصندوق العيد والتلوين، وصندوقاً خاصاً بالأطفال، بالإضافة لدكان الخميس، والدولاب الدوّار.

وأشارت الهاشمي إلى أنها صممت أفكار صندوق الألعاب الشعبية في خطوة لحفظ حقوق ملكيتها، كما أنها تعكف حالياً على تصنيع لعبتين تهتمان باللهجة الإماراتية، وتأمل أن تصل بهما إلى جميع أقطار الوطن العربي، من باب نشر الثقافة المحلية عربياً.

وأوضحت الهاشمي أن ميزانية المشروع لم تتعدَّ الـ25 ألف درهم، فيما لا تملك محلاً خاصاً بها، ولكنها تدير جميع عمليات البيع بوساطة حسابها الخاص على تطبيق الـ«إنستغرام»، كما أنها حاصلة على ترخيص تجاري يضمن لها حق ممارسة نشاطها التجاري.

علامة تجارية

وتأمل الهاشمي أن تقوم في القريب العاجل بإنشاء علامة تجارية تحمل توقيعها وخطها المتفرد في ابتكار الألعاب ووسائل الترفيه، كما تضع بعين الاعتبار خطوة فتح محل يكون منفذ بيع لجميع منتجاتها، كما تتطلع مستقبلاً للتوسع في نشاطها، ليصل للأسواق العربية والعالمية.

وأكدت أن مشروعها يحظى بقبول كبير من الناس، وهناك طلبات تتلقاها بشكل يومي على الألعاب وتوفير الصناديق، فيما لم تؤثر أزمة «كورونا» على عملية البيع، مشيرة إلى أن الأسر مع التزامها بالتباعد الجسدي والمكوث في المنزل تجنباً للإصابة بالفيروس، باتت تبحث عن وسيلة ترفيه بالمنزل، تجنبها الشعور بالملل، وتساعدها في القضاء على أوقات الفراغ.

كما زاد عدد المتابعين بحسابها في تطبيق الـ«إنستغرام»، ما يؤكد بالدليل شعبية تلك الألعاب بين الناس، خاصة بعد ما أصبحت الموزع الرئيس للعبة البروفيسور المشهورة في منطقة الخليج.

كما بينت الهاشمي أن الإجراءات الاحترازية وطرق التعقيم المستمرة والتي كانت تصورها بشكل يومي لمتابعيها أوجدت حالة من الأمن والطمأنينة، إلى جانب الحرص على تغليف الألعاب. وأفادت أن سوق الألعاب يلقى إقبالاً متزايداً في السوق المحلي، خاصة في أوقات المناسبات، مثل الأعياد الوطنية والدينية في المدارس والبيوت على حد السواء.