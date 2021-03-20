الولايات المتحدة والصين تختتمان محادثات "صعبة"

اختتم مسؤولون أميركيون وصينيون ما وصفته واشنطن بمحادثات "صعبة ومباشرة" في ألاسكا بين أكبر اقتصادين في العالم في بداية إدارة الرئيس جو بايدن.

وانتهت المحادثات التي استمرت يومين بعد بداية نادرة وساخنة يوم الخميس. وكانت تلك أول محادثات شخصية رفيعة المستوى تجري بين الجانبين منذ تولى بايدن منصبه.

ولم تسفر المحادثات على ما يبدو عن انفراجة دبلوماسية - كما كان متوقعا.

وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحفيين بعد لحظات من مغادرة الوفد الصيني لقاعة الاجتماعات بالفندق "توقعنا إجراء محادثات صعبة ومباشرة حول مجموعة واسعة من القضايا ، وهذا بالضبط ما أجريناه".

وغادر أعضاء الوفد الصيني الفندق دون التحدث إلى الصحفيين لكن الدبلوماسي الصيني الكبير يانغ جيه تشي قال لشبكة تلفزيون (سي.جي.تي.إن) الصينية في وقت لاحق إن المحادثات كانت بناءة ومفيدة "لكن بالطبع ، لا تزال هناك خلافات".

وقال يانغ "ستحمي الصين بحزم السيادة الوطنية والأمن والتنمية".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الجانبين لديهما أيضا مصالح متقاطعة بشأن إيران وكوريا الشمالية وأفغانستان وتغير المناخ ، وأن الولايات المتحدة قد أنجزت خلال الاجتماعات ما جاءت من أجله.

وقال "فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، أخبرنا نظراءنا أننا نراجع هذه القضايا بالتشاور الوثيق مع الكونجرس ومع حلفائنا وشركائنا وسوف نمضي قدما بشأنها بطريقة تحمي تماما مصالح عمالنا وشركاتنا وتعززها".