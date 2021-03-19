روسيا ترفع سعر الفائدة الرئيس إلى 4.5%

موسكو (رويترز)

رفع البنك المركزي الروسي أمس، الجمعة، سعر الفائدة الرئيس إلى 4.5 بالمئة، في ظل مخاطر تضخمية، وعلى الصعيد الجيوسياسي، وألمح إلى أن المزيد من الرفع سيلي ذلك. ويتعارض قرار زيادة أسعار الفائدة، من مستوى قياسي منخفض عند 4.25 بالمئة، مع استطلاع للرأي أجرته رويترز توقع أن تُبقى روسيا على تكلفة الإقراض دون تغيير للمرة الأخيرة، قبل أن تبدأ في دورة لزيادة أسعار الفائدة.

وقال البنك في بيان «توازن المخاطر تحول صوب العوامل المواتية للتضخم، بنك روسيا يبقى منفتحاً على احتمال المزيد من الزيادات في سعر الفائدة الرئيس في الاجتماعات المقبلة». وجاءت خطوة المركزي الروسي بعد انخفاض قيمة الروبل في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من فرض عقوبات. ويتسق ذلك مع قرارين من البنكين المركزي البرازيلي والتركي برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الروسي «المخاطر المواتية للتضخم على المدى القصير مرتبطة أيضا بتقلبات أشد في الأسواق العالمية مدفوعة بالعديد من التطورات الجيوسياسية، بين عوامل أخرى، والتي قد يكون لها تأثير على سعر الصرف وتوقعات التضخم». وأضاف أن التضخم سيعود للمعدل المستهدف، وهو أربعة بالمئة العام المقبل.