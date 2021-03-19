الخطوط السعودية توقع اتفاقية مع 6 بنوك لتمويل زيادة أسطولها

الرياض (د ب ا)

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية أمس، الجمعة، أنها وقعت اتفاقية تمويل مع ستة بنوك محلية بقيمة 11.2مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار أميركي)، تُعد الأضخم حجماً في تاريخ قطاع الطيران في المملكة.

وقالت الخطوط الجوية في بيان لها أمس الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية«واس» إن«الاتفاقية تهدف إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينج، والتي أُعلن عنها سابقاً» مشيرة إلى«أن الاتفاقية» تشمل: 20 طائرة من طراز «أيه 321نيو»، و15 طائرة من طراز«أيه 321إكس إل أر»، و8 طائراتٍ من طراز 10-787، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز أيه 320 نيو لصالح طيران أديل». والجدير بالذكر أن المؤسسة قد استلمت 5 طائرات من طراز 10-787 من هذه الصفقة حتى الآن.