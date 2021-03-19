«جيلي» الصينية تخطط لإطلاق سيارة كهربائية

بكين (د ب أ)

تخطط مجموعة شينج يانج جيلي الصينية لصناعة السيارات لإطلاق علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتسعى المجموعة المالكة لشركة فولفو لأن تصبح أكثر تنافسية في قطاع من سوق السيارات الكهربائية الذي تهيمن عليه شركة تسلا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الشركة تسعى للاستحواذ على عدد كبير من ماركات السيارات التي ستنضم تحت وحدة «لينجلينج تكنولوجيز» التابعة لمجموعة جيلي.

وتشمل العلامات التجارية «زيكر إيفا» و«زيكر باور» و«زيكر أو إس»، وفقاً للمصادر.

وستعمل العلامة التجارية «زيكر» على تسويق المركبات الكهربائية المستهدفة في الشريحة المتميزة من السوق.

ورفض ممثل عن مجموعة جيلي الإدلاء بتعليق.