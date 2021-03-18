الطاير والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون في الطاقة

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أمس، كزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الطاير أمام الجانب الفرنسي الاستراتيجيات والمبادرات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، متطرقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2050.

وبحث الطاير مع السفير الفرنسي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات الفرنسية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.