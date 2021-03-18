ندوة تبحث دور المرأة في مستقبل اقتصاد المنطقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مبادرة بيرل مؤخراً، بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة (نماء)، ندوة حوارية، ناقشت خلالها دور المرأة وحجم تمثيلها في بيئة العمل، وأثره على اقتصاد منطقة الخليج العربي.

افتتحت الندوة ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وشارك فيها رنا زمعي المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمجموعة نسما القابضة في المملكة العربية السعودية، ومريم زمان الشريكة ورئيسة حوكمة الشركات في كي بي.إم. جي الخليج الأدنى في حوار أدارته رانية سعداوي المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل.

وتناولت الندوة دور القيادة العليا، وتحقيق التنوع في مجالس إدارة الشركات، والسياسات التي يمكن للشركات في منطقة الخليج تنفيذها لبناء قوة عاملة متنوعة وتنميتها، كما توقفت عند آليات تمكين الشركات من تطوير مهارات النساء على المدى الطويل.

ووصفت ريم بن كرم، المشاركين في الندوة، خلال كلمتها الافتتاحية بأنهم «غيروا قواعد اللعبة»، لافتة إلى «أن قصص النجاح الاستثنائية لهاتين السيدتين ستظهر إلى العلن، بعدما أثبتن أن التكافؤ بين الجنسين في سوق العمل كان هو الخيار الصحيح».وأشارت إلى أن نماء أطلقت في العام 2019، منصة حملت اسم «ارتقاء».